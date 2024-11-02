Статую легенды НБА используют в NCAA, чтобы отвлекать игроков

Статую легендарного защитника Дуэйна Уэйда используют в американском футболе, чтобы отвлечь бьющего по воротам в университете Колумбии.

Фото: Кадр из трансляции

Матч между Йельским университетом и Колумбийским университетом в студенческой американской лиге NCAA завершился победой хозяев поля «Колумбийских львов» со счётом 13:10.

Дуэйн выступал за «Майами» на протяжении 15 сезонов. Последний раз на площадке атакующий защитник появлялся в сезоне-2018/2019. Уэйд 13 раз принимал участие в Матча всех звёзд НБА, трижды становился чемпионом НБА, а также является членом Зала славы баскетбола.

На церемонии в свою честь Уэйд был смущён после того, как увидел статую. Некоторые журналисты назвали её худшей в истории.