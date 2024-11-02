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Майкл Портер: состав «Денвера» быстро изменится, если мы не выиграем титул

Майкл Портер: состав «Денвера» быстро изменится, если мы не выиграем титул
Майкл Портер
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26-летний лёгкий форвард команды НБА «Денвер Наггетс» Майкл Портер считает, что состав их команды может измениться, если они не завоюют чемпионский титул в этом сезоне (2024/2025).

«Если мы не выиграем титул в этом сезоне, то, скорее всего, они [руководство «Денвер Наггетс»] примут радикальные меры по переформированию состава», — приводит слова Портера портал Courtside Buzz в социальных сетях.

Напомним, «Денвер Наггетс» в текущем сезоне провёл уже пять матчей (две победы и три поражения). Их последняя игра состоялась сегодня, 2 ноября, на своей домашней площадке, где они принимали «Миннесоту Тимбервулвз», и проиграли им со счётом 116:119.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 116
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рэндл - 23, Гобер - 17, Рид - 16, Макдэниелс - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 8, Дивинченцо - 7, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Денвер Наггетс: Гордон - 31, Портер - 26, Йокич - 26, Браун - 14, Маррей - 6, Уэстбрук - 5, Строутер - 4, Тайсон - 2, Уотсон - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер
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