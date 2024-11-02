Майкл Портер: состав «Денвера» быстро изменится, если мы не выиграем титул

26-летний лёгкий форвард команды НБА «Денвер Наггетс» Майкл Портер считает, что состав их команды может измениться, если они не завоюют чемпионский титул в этом сезоне (2024/2025).

«Если мы не выиграем титул в этом сезоне, то, скорее всего, они [руководство «Денвер Наггетс»] примут радикальные меры по переформированию состава», — приводит слова Портера портал Courtside Buzz в социальных сетях.

Напомним, «Денвер Наггетс» в текущем сезоне провёл уже пять матчей (две победы и три поражения). Их последняя игра состоялась сегодня, 2 ноября, на своей домашней площадке, где они принимали «Миннесоту Тимбервулвз», и проиграли им со счётом 116:119.