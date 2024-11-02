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Американский школьник назвал себя лучшим баскетболистом в истории

17-летний Дэррин Питерсон, который учится в Хантингтонской подготовительной школе, заявил, что считает себя лучшим игроком в истории баскетбола.

«Я по-прежнему уверен в себе и чувствую себя лучшим игроком в истории баскетбола», — заявил Питерсон в интервью Hoopshype.

Отметим, что Питерсон выступал за сборную США до 16 лет на чемпионате Америки среди юношей. С национальной командой он выиграл золотые медали турнира, проходившего в Мексике.

Дэррин в среднем набирал 16,8 очка, 3,8 подбора, 3,7 передачи и 3,3 перехвата за 18 минут на паркете. 17-летний американец был признан лучшим игроком тех соревнований.

В 2025 году парень сможет играть в студенческой лиге NCAA. Большинство известных университетских программ сделали свои предложения Питерсону, но баскетболист выбрал колледж в Канзасе.