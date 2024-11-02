Игрок «Наггетс» Браун объяснил свою бурную реакцию на постер-данк через Руди Гобера

23-летний американский профессиональный баскетболист и чемпион NCAA в сезоне 2022, выступающий за клуб НБА «Денвер Наггетс», Кристиан Браун объяснил свою бурную реакцию на постер-данк через звёздного центрового «Миннесота Тимбервулвз» Руди Гобера.

Постер-данк — это успешно исполненный бросок сверху (слэм-данк) через защитника, активно оказывающего сопротивление.

«Причина, по которой я после этого так воодушевился, заключается в том, что Гобер лучший защитник в НБА. Так что реализовать данк через лучшего защитника в лиге случается нечасто.

Я поймал его однажды, и он поймал меня тоже… Они одержали победу, так что очевидно, что Руди был сильнее сегодня», — приводит слова Брауна журналист The Dender Post Беннет Дюрандо.

«Денвер» уступил «Миннесоте» со счётом 116:119. На счету Брауна 14 очков, семь подборов и две передачи.