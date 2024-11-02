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Трамп — о Яннисе Адетокунбо: в ком больше греческого — во мне или в нём?

Трамп — о Яннисе Адетокунбо: в ком больше греческого — во мне или в нём?
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время выступления на арене «Файсерв-форум», где свои домашние матчи проводит клуб НБА «Милуоки Бакс», сравнил себя и греческую звезду команды Янниса Адетокунбо.

«Ваша команда очень хорошая. Я бы сказал, что Грик Фрик действительно хороший игрок. И скажите мне, в ком больше греческого — в нём или во мне? Думаю, в нас примерно одинаковое количество греческого. Он отличный игрок, возможно, даже лучший игрок НБА. Он тоже должен быть очень хорошим парнем», — приводит слова Трампа издание Eurohoops.

Во время своего предыдущего визита в Милуоки Трамп неверно назвал прозвище греческой звезды «Бакс».

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