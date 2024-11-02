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Канал ESPN раскритиковал Скипа Бэйлесса за расовую дискриминацию

Канал ESPN раскритиковал Скипа Бэйлесса за расовую дискриминацию
НБА
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Известный североамериканский эксперт и обозреватель Скип Бэйлесс рассказал о том, что телеканал ESPN был расстроен его заявлением о том, что он не будет рассматривать на драфте белокожих центровых, отметив имя центрового команды НБА «Милуоки Бакс» Мейерса Леонарда.

«Мне позвонили из ESPN PR. Пиарщица была очень расстроена мной, и она спросила: «Почему вам пришлось поднять тему расы?», и я объяснил, как за предыдущие 20 или около того лет белые американские центровые были плохим выбором на драфте; я привёл ей факты. Она сказала: «Ну, ты мог бы сделать это, не упоминая о расе». На что я ответил: «Нет, в данном случае в этом суть расы», — приводит слова Бэйлесса портал NBACentral на своей странице в социальных сетях.

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