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Дрэймонд Грин считает, что Грант Уильямс сфолил на Джейсоне Тейтуме из-за личной неприязни

Дрэймонд Грин считает, что Грант Уильямс сфолил на Джейсоне Тейтуме из-за личной неприязни
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на фол тяжёлого форварда Гранта Уильямса на лёгком форварде Джейсоне Тейтуме во время матча между «Шарлотт Хорнетс» и «Бостон Селтикс», который состоялся сегодня, 2 ноября. Встреча завершилась победой «кельтов» со счётом 124:109.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
109 : 124
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Манн - 23, Бриджес - 14, Салон - 9, Карри - 8, Мартин - 7, Диабате - 7, Уильямс - 6, Грин - 3, Ричардс - 1, Смит, Мицич, Симпсон, Роден, Гибсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 25, Уайт - 17, Холидэй - 14, Кета - 12, Притчард - 7, Уолш - 6, Хозер - 6, Корнет - 5, Дэвисон, Тиллман, Спрингер, Шейерман

«Грант Уильямс говорит, что непреднамеренно так сфолил на Тейтуме, хотя это просто сумасшествие. И ему весело по этому поводу. Считать, что такой слепой удар — это нарушение, которое достойно улыбки, может означать две вещи: или ты ничего не понимаешь, или ты просто глуп. В обоих случаях ты выглядишь глупым, бестолковым.

Он просто злится на Тейтума из-за чего-то, лол. Грант думает, что Джейсон должен был оставить его в «Бостоне». Тейтум получил свой перстень, а Уильямс показал своё разочарование всем», — написал Грин на своей странице в социальных сетях.

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