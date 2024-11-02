Дрэймонд Грин считает, что Грант Уильямс сфолил на Джейсоне Тейтуме из-за личной неприязни

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на фол тяжёлого форварда Гранта Уильямса на лёгком форварде Джейсоне Тейтуме во время матча между «Шарлотт Хорнетс» и «Бостон Селтикс», который состоялся сегодня, 2 ноября. Встреча завершилась победой «кельтов» со счётом 124:109.

«Грант Уильямс говорит, что непреднамеренно так сфолил на Тейтуме, хотя это просто сумасшествие. И ему весело по этому поводу. Считать, что такой слепой удар — это нарушение, которое достойно улыбки, может означать две вещи: или ты ничего не понимаешь, или ты просто глуп. В обоих случаях ты выглядишь глупым, бестолковым.

Он просто злится на Тейтума из-за чего-то, лол. Грант думает, что Джейсон должен был оставить его в «Бостоне». Тейтум получил свой перстень, а Уильямс показал своё разочарование всем», — написал Грин на своей странице в социальных сетях.