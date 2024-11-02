Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт назвал экс-игрока НБА, в честь которого должны воздвигнуть памятник.

«Ди Роузу необходим памятник. Бро, ты народный чемпион. «Чикаго Буллз», я говорю это со всем уважением — Деррику Роузу нужен памятник», — приводит слова Кевина аккаунт Legion Hoops в X (ранее Twitter).

Напомним, Деррик Роуз объявил о завершении карьеры 26 сентября текущего года.

Деррик был выбран под первым номером на драфте НБА 2008 года клубом «Чикаго Буллз». Является лучшим новичком 2009 года. В сезоне-2010/2011 Роуз был признан самым ценным игроком регулярного сезона (MVP), став в возрасте 22 лет самым молодым обладателем данной награды.