Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Гарнетт назвал экс-игрока НБА, в честь которого должны воздвигнуть памятник

Кевин Гарнетт назвал экс-игрока НБА, в честь которого должны воздвигнуть памятник
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт назвал экс-игрока НБА, в честь которого должны воздвигнуть памятник.

«Ди Роузу необходим памятник. Бро, ты народный чемпион. «Чикаго Буллз», я говорю это со всем уважением — Деррику Роузу нужен памятник», — приводит слова Кевина аккаунт Legion Hoops в X (ранее Twitter).

Напомним, Деррик Роуз объявил о завершении карьеры 26 сентября текущего года.

Деррик был выбран под первым номером на драфте НБА 2008 года клубом «Чикаго Буллз». Является лучшим новичком 2009 года. В сезоне-2010/2011 Роуз был признан самым ценным игроком регулярного сезона (MVP), став в возрасте 22 лет самым молодым обладателем данной награды.

Сейчас читают:
Спасибо за всё, Деррик Роуз
Спасибо за всё, Деррик Роуз
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android