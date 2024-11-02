Экс-игрок НБА — о «Милуоки»: их можно бить, и побоку, сколько у них талантов

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Бэрон Дэвис в негативном ключе высказался о «Милуоки Бакс» и их тренере Доке Риверсе.

«Команда Дока Риверса — это команда, которую можно бить. Мне вообще побоку (в оригинале более жёсткое, нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»), сколько у них талантов», — сказал Дэвис в подкасте Дрэймонда Грина DraymondShow.

Напомним, после назначения Риверса на пост главного тренера «Милуоки» выиграл 19 матчей, а проиграл 24. В этом сезоне команда победила лишь в одной встрече из пяти сыгранных в регулярном чемпионате НБА.

Завтра, 3 ноября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором на арене «Файсерв-форум» между собой сыграют «Милуоки Бакс» и «Кливленд Кавальерс». Начало игры запланировано на 3:00 мск.