Атакующий защитник ЦСКА серб Алекса Аврамович стал MVP октября в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в текущем сезоне Алекса принял участие в девяти матчах. В среднем за игру сербский защитник набирал 15,3 очка, делал 3,1 подбора, отдавал 5,1 передачи, а также совершал 1,1 перехвата.

25 июля текущего года было объявлено, что Аврамович заключил с армейцами двухлетний контракт. До перехода в ЦСКА Алекса выступал за такие клубы, как сербский «Партизан», испанский «Эстудиантес», итальянский «Варезе» и прочие.

Армейцы являются действующими чемпионами Единой лиги и в текущем сезоне одержали восемь побед в девяти матчах.