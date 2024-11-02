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Алекса Аврамович стал MVP октября в сезоне-2024/2025 Единой лиги

Алекса Аврамович стал MVP октября в сезоне-2024/2025 Единой лиги
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Атакующий защитник ЦСКА серб Алекса Аврамович стал MVP октября в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в текущем сезоне Алекса принял участие в девяти матчах. В среднем за игру сербский защитник набирал 15,3 очка, делал 3,1 подбора, отдавал 5,1 передачи, а также совершал 1,1 перехвата.

25 июля текущего года было объявлено, что Аврамович заключил с армейцами двухлетний контракт. До перехода в ЦСКА Алекса выступал за такие клубы, как сербский «Партизан», испанский «Эстудиантес», итальянский «Варезе» и прочие.

Армейцы являются действующими чемпионами Единой лиги и в текущем сезоне одержали восемь побед в девяти матчах.

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