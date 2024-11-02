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«Для меня она важна не так, как для команды». Аврамович — о получении награды MVP октября

«Для меня она важна не так, как для команды». Аврамович — о получении награды MVP октября
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Атакующий защитник ЦСКА серб Алекса Аврамович прокомментировал получение награды MVP октября в сезоне-2024/2025 Единой лиги.

«Счастлив получить эту награду. Хотя для меня она важна не так, как для команды, потому что она означает вклад каждого из моих товарищей в те победы, которые мы заслужили. Позади только первый месяц сезона, рано делать любые выводы, и всё же приятно начать регулярный чемпионат с позитивных достижений», — приводит слова Аврамовича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, в текущем сезоне Алекса принял участие в девяти матчах. В среднем за игру сербский защитник набирал 15,3 очка, делал 3,1 подбора, отдавал 5,1 передачи, а также совершал 1,1 перехвата.

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