ЦСКА разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 91:65 (31:21, 21:20, 20:11, 19:13) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 14 очков, а также два подбора и две передачи. В составе «Пари Нижний Новгород» самым результативным игроком стал защитник Зак Наталл. Он набрал 18 очков, сделал два подбора и одну передачу.

В следующем туре ЦСКА 6 ноября сыграет в Москве с МБА-МАИ. «Пари Нижний Новгород» 5 ноября примет дома казанский УНИКС.