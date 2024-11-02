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ЦСКА — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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ЦСКА – Пари Нижний Новгород, результат матча 2 ноября 2024, счет 91:65, Единая лига

ЦСКА разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 91:65 (31:21, 21:20, 20:11, 19:13) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 65
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Пари Нижний Новгород: Гант, Ганькевич, Хоменко, Наталл, Карпенков, Чадов, Хвостов, Доукинс, Антипов, Джуришич, Бабурин, Зоткин

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 14 очков, а также два подбора и две передачи. В составе «Пари Нижний Новгород» самым результативным игроком стал защитник Зак Наталл. Он набрал 18 очков, сделал два подбора и одну передачу.

В следующем туре ЦСКА 6 ноября сыграет в Москве с МБА-МАИ. «Пари Нижний Новгород» 5 ноября примет дома казанский УНИКС.

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