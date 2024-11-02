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Дуэйн Уэйд назвал действующих игроков НБА, которым должны воздвигнуть памятники

Дуэйн Уэйд назвал действующих игроков НБА, которым должны воздвигнуть памятники
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд назвал действующих игроков НБА, которым должны воздвигнуть памятники. Об этом сообщает портал Fadeaway World.

По мнению Дуэйна, памятник должны возвести в честь лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и тяжёлого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

Напомним, 28 октября клуб «Майами Хит» официально презентовал статую, которая была установлена в честь члена баскетбольного Зала славы Дуэйна Уэйда. Американец выступал за «Майами» на протяжении 15 сезонов. Последний раз на площадке атакующий защитник появлялся в сезоне-2018/2019. Уэйд 13 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА.

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