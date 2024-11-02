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Результаты всех матчей Единой лиги 2 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Единой лиги 2 ноября, турнирная таблица
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В субботу, 2 ноября, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день была проведена одна игра. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 2 ноября:

ЦСКА – «Нижний Новгород» — 91:65.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 65
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Тримбл - 14, М'Бай - 14, Уэйр - 13, Аврамович - 12, Жан-Шарль - 11, Антонов - 9, Астапкович - 8, Карпенко - 4, Джекири - 3, Курбанов - 2, Ухов - 1, Ганькевич
Пари Нижний Новгород: Наталл - 18, Хоменко - 10, Чадов - 9, Антипов - 7, Хвостов - 6, Джуришич - 5, Гант - 4, Доукинс - 4, Карпенков - 2, Ганькевич, Бабурин, Зоткин

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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