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Владелец «Хапоэля» Тель-Авив: Мотли хочет уехать из-за войны, хотя тусуется каждый день

Владелец «Хапоэля» Тель-Авив: Мотли хочет уехать из-за войны, хотя тусуется каждый день
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Владелец израильского клуба «Хапоэль» Тель-Авив Офер Яннай рассказал, что американский игрок Джонатан Мотли решил покинуть команду из-за боевых действий в регионе.

«Мотли заключил с нашим клубом контракт на $ 1,5 млн, а «Црвена Звезда» предложила ему $ 2,1 или 2,2 млн. Мы получили эту информацию из нескольких источников. Я также слышал заявление спортивного директора «Звезды», что им неинтересен Мотли. Думаю, он сказал это исключительно по юридическим причинам. Если это не так и они сделают шаг назад, то мы сможем наладить отношения.

В среду ко мне подошёл агент Мотли и сказал, что Джонатан хочет уйти из-за войны. Я спросил: «Война? Мотли нравится гулять по Тель-Авиву. Здесь много девушек, и он каждый вечер тусуется в клубах и развлекается. А как же война?» На данный момент её нет. Если это для него проблема, то Джонатан может остаться в Белграде», — приводит слова Янная портал Eurohoops.

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