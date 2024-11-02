Двукратный чемпион НБА — о первой игре против Джордана: я не спал всю ночь перед матчем

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Хьюстон Рокетс» (1994, 1995) Вернон Максвелл рассказал о том, как чувствовал себя перед первой игрой против легендарного игрока НБА Майкла Джордана во время своего дебютного сезона в лиге в 1988 году.

«Я не спал всю ночь перед первой встречей с Джорданом, поскольку был взволнован и нервничал. Знаете, я играл против лучшего игрока в истории и мне было неловко. Этот парень словно ставил вам ноги на горло и не убирал их», — приводит слова Вернона портал The Sports Rush.

Напомним, Вернону Максвеллу 59 лет. В НБА он выступал с 1988 по 2001 год.