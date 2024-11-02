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Андреас Пистиолис — о победе ЦСКА над «Пари НН»: мы начали игру и закончили её уверенно

Андреас Пистиолис — о победе ЦСКА над «Пари НН»: мы начали игру и закончили её уверенно
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу армейцев в матче с «Пари Нижний Новгород», который состоялся сегодня, 2 ноября. Игра завершилась со счётом 91:65.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 65
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Тримбл - 14, М'Бай - 14, Уэйр - 13, Аврамович - 12, Жан-Шарль - 11, Антонов - 9, Астапкович - 8, Карпенко - 4, Джекири - 3, Курбанов - 2, Ухов - 1, Ганькевич
Пари Нижний Новгород: Наталл - 18, Хоменко - 10, Чадов - 9, Антипов - 7, Хвостов - 6, Джуришич - 5, Гант - 4, Доукинс - 4, Карпенков - 2, Ганькевич, Бабурин, Зоткин

«Прежде всего, снова поблагодарю болельщиков. Если честно, не ожидал, что в этот день столько людей сумеет выбраться на наш матч в Крылатском, и мы были по-настоящему воодушевлены такой поддержкой. Что касается игры, мы начали и закончили её уверенно. На определённых отрезках соперники держались за счёт того, что наказывали нас за каждую ошибку, ведь у них хорошая команда. Но команда сохраняла высокий уровень концентрации, действовала жёстко, показывала хорошую защиту на протяжении всего матча и получила необходимый результат», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

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