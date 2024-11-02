Андреас Пистиолис — о победе ЦСКА над «Пари НН»: мы начали игру и закончили её уверенно

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу армейцев в матче с «Пари Нижний Новгород», который состоялся сегодня, 2 ноября. Игра завершилась со счётом 91:65.

«Прежде всего, снова поблагодарю болельщиков. Если честно, не ожидал, что в этот день столько людей сумеет выбраться на наш матч в Крылатском, и мы были по-настоящему воодушевлены такой поддержкой. Что касается игры, мы начали и закончили её уверенно. На определённых отрезках соперники держались за счёт того, что наказывали нас за каждую ошибку, ведь у них хорошая команда. Но команда сохраняла высокий уровень концентрации, действовала жёстко, показывала хорошую защиту на протяжении всего матча и получила необходимый результат», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.