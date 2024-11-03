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Леброн Джеймс — о поддержке Камалы Харрис на выборах: я бы не пошёл другим путём

Леброн Джеймс — о поддержке Камалы Харрис на выборах: я бы не пошёл другим путём
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему решил поддерживать действующего вице-президента США Камалу Харрис на выборах президента США.

«У меня есть дочь, жена и мать. Я верю Камале Харрис в том, что касается прав женщин и будущего нашей страны. Очевидно, мои дети и США важны для меня. Поэтому поддерживать [Камалу Харрис] — единственно правильный вариант. К тому же те, кто знает меня хорошо, понимают, что я бы не пошёл другим путём», — приводит слова Леброна Джеймса портал Fadeaway World.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. Главным конкурентом Камалы Харрис является бывший президент США Дональд Трамп.

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