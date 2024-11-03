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Шарлотт Хорнетс — Бостон Селтикс, результат матча 3 ноября 2024, счёт 103:113, регулярный чемпионат НБА

29 очков Тейтума помогли «Бостону» победить «Шарлотт» в НБА
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В ночь со 2 на 3 ноября проходил матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Спектрум-центр» в Шарлотте между собой сыграли «Шарлотт Хорнетс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали гости площадки со счётом 113:103.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
103 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 36, Миллер - 16, Грин - 12, Мартин - 11, Манн - 10, Бриджес - 6, Уильямс - 5, Смит - 4, Гибсон - 2, Диабате - 1, Мицич, Симпсон, Роден, Салон
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Притчард - 22, Корнет - 19, Уайт - 18, Холидэй - 13, Хозер - 8, Кета - 4, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хорфорд, Спрингер, Шейерман

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 29 очков, семь подборов и три передачи. На счету его одноклубника разыгрывающего Пэйтона Притчарда 22 очка, три подбора и две передачи.

В составе гостей самым результативным игроком стал американский разыгрывающий Ламело Болл, на счету которого 36 очков, четыре подбора и шесть передач.

Следующий матч «Шарлотт» проведёт в гостях с командой «Миннесота Тимбервулвз». «Бостон» продолжат выездную серию и встретятся с «Атлантой Хоукс». Оба матча состоятся 5 ноября.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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