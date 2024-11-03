29 очков Тейтума помогли «Бостону» победить «Шарлотт» в НБА

В ночь со 2 на 3 ноября проходил матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Спектрум-центр» в Шарлотте между собой сыграли «Шарлотт Хорнетс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали гости площадки со счётом 113:103.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 29 очков, семь подборов и три передачи. На счету его одноклубника разыгрывающего Пэйтона Притчарда 22 очка, три подбора и две передачи.

В составе гостей самым результативным игроком стал американский разыгрывающий Ламело Болл, на счету которого 36 очков, четыре подбора и шесть передач.

Следующий матч «Шарлотт» проведёт в гостях с командой «Миннесота Тимбервулвз». «Бостон» продолжат выездную серию и встретятся с «Атлантой Хоукс». Оба матча состоятся 5 ноября.

Крупнейший разгром в истории НБА: