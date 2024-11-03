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Игроки сцепились во время матча «Сан-Антонио» — «Миннесота», их сразу же начали разнимать

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Миннесоту Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 97:82 в пользу домашней команды.

В середине третьей четверти форвард «Сан-Антонио» Джерем Сохан повалил на площадку форварда «Миннесоты» Джейдена Макдэниэлса, который явно не оценил эти действия соперника. После чего игроки попытались выяснить отношения.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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