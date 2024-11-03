Видео: эмоциональная реакция Винса Картера на выведение «Торонто» его номера из обращения

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло — 111:104 в пользу домашней команды.

Во время большого перерыва прошла специальная церемония, во время которой «Торонто» вывел из обращения 15-й номер. Под этим номером выступал Винс Картер. Непосредственно реакцию экс-баскетболиста вы можете увидеть на видео.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Винс играл за «Рэпторс» с 1998 по 2004 год. В составе канадского клуба он был признан новичком года, а также пять раз становился участником Матча всех звёзд НБА.