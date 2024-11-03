Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: эмоциональная реакция Винса Картера на выведение «Торонто» его номера из обращения

Видео: эмоциональная реакция Винса Картера на выведение «Торонто» его номера из обращения
Комментарии

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло — 111:104 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
131 : 128
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Торонто Рэпторс: Барретт - 31, Буше - 24, Дик - 22, Агбаджи - 22, Пёлтль - 13, Баттл - 9, Могбо - 6, Митчелл - 4, Картон, Уолтер, Темпл, Шид, Фернанду
Сакраменто Кингз: Дерозан - 33, Фокс - 24, Монк - 21, Сабонис - 17, Мюррэй - 16, Эллис - 8, Лайлз - 5, Макдермотт - 4, Маклафлин, Джонс, Джонс, Лень

Во время большого перерыва прошла специальная церемония, во время которой «Торонто» вывел из обращения 15-й номер. Под этим номером выступал Винс Картер. Непосредственно реакцию экс-баскетболиста вы можете увидеть на видео.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Винс играл за «Рэпторс» с 1998 по 2004 год. В составе канадского клуба он был признан новичком года, а также пять раз становился участником Матча всех звёзд НБА.

Сейчас читают:
Сына Леброна выпустили «поиграть» в НБА на жалкие семь секунд. Это глупо, смешно и нелепо
Сына Леброна выпустили «поиграть» в НБА на жалкие семь секунд. Это глупо, смешно и нелепо
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android