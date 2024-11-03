Вембаньяма без проблем расправился с Руди Гобером, реализовав через него трёхочковый

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Миннесоту Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 105:91 в пользу домашней команды.

В середине первой четверти центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма получил передачу от Криса Пола. После чего Вембаньяма с опекой центрового «Миннесоты» Руди Гобера реализовал трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.