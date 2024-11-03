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Вембаньяма без проблем расправился с Руди Гобером, реализовав через него трёхочковый

Вембаньяма без проблем расправился с Руди Гобером, реализовав через него трёхочковый
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Миннесоту Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 105:91 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 25, Сохан - 19, Вембаньяма - 17, Пол - 15, Барнс - 14, Коллинс - 7, Шампани - 7, Брэнэм - 6, Касл - 3, Уэсли, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 21, Рэндл - 21, Дивинченцо - 14, Рид - 11, Гобер - 10, Макдэниелс - 7, Александер-Уолкер - 6, Конли - 5, Майнотт - 4, Дозьер - 4, Шеннон, Никс, Диллингэм, Инглс, Гарза

В середине первой четверти центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма получил передачу от Криса Пола. После чего Вембаньяма с опекой центрового «Миннесоты» Руди Гобера реализовал трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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