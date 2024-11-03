21 очко Энтони Эдвардса не спасло «Миннесоту» в матче с «Сан-Антонио»

В ночь со 2 на 3 ноября проходил матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио между собой сыграли «Сан-Антонио Спёрс» и «Миннесота Тимбервулвз». Победу в матче одержали гости площадки со счётом 113:103.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Келдон Джонсон, набравший 25 очков, восемь подборов и одну передачу. На счету его одноклубника центрового Виктора Вембаньямы 17 очка, шесть подборов и три передачи. Разыгрывающий Крис Пол оформил дабл-дабл: 15 очков и 13 передач.

В составе гостей самым результативным игроком стал американский защитник Энтони Эдвардс, на счету которого 21 очко, пять подборов и две передачи.

Следующий матч «Сан-Антонио» проведёт в гостях с командой «Лос-Анджелес Клипперс». «Миннесота» встретится дома с «Шарлотт Хорнетс». Оба матча состоятся 5 ноября.

Крупнейший разгром в истории НБА: