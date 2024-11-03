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Сан-Антонио Спёрс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 3 ноября 2024, счёт 113:103, регулярный чемпионат НБА

21 очко Энтони Эдвардса не спасло «Миннесоту» в матче с «Сан-Антонио»
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В ночь со 2 на 3 ноября проходил матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио между собой сыграли «Сан-Антонио Спёрс» и «Миннесота Тимбервулвз». Победу в матче одержали гости площадки со счётом 113:103.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 25, Сохан - 19, Вембаньяма - 17, Пол - 15, Барнс - 14, Коллинс - 7, Шампани - 7, Брэнэм - 6, Касл - 3, Уэсли, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 21, Рэндл - 21, Дивинченцо - 14, Рид - 11, Гобер - 10, Макдэниелс - 7, Александер-Уолкер - 6, Конли - 5, Майнотт - 4, Дозьер - 4, Шеннон, Никс, Диллингэм, Инглс, Гарза

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Келдон Джонсон, набравший 25 очков, восемь подборов и одну передачу. На счету его одноклубника центрового Виктора Вембаньямы 17 очка, шесть подборов и три передачи. Разыгрывающий Крис Пол оформил дабл-дабл: 15 очков и 13 передач.

В составе гостей самым результативным игроком стал американский защитник Энтони Эдвардс, на счету которого 21 очко, пять подборов и две передачи.

Следующий матч «Сан-Антонио» проведёт в гостях с командой «Лос-Анджелес Клипперс». «Миннесота» встретится дома с «Шарлотт Хорнетс». Оба матча состоятся 5 ноября.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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