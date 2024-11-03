«Голден Стэйт» без Карри победил «Хьюстон», «Милуоки» потерпел пятое поражение кряду в НБА

В ночь со 2 на 3 ноября проходил матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Тойота-центр» в Хбюстоне между собой сыграли «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в матче одержали гости площадки в овертайме со счётом 127:121.

В составе победителей наибольшей результативностью отличился багамский защитник Бадди Хилд, набравший 27 очков. Столько же очков заработал лучший игрок «Хьюстона» форвард Тари Исон.

Известный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри участия в матче не принимал из-за повреждения лодыжки. Эта победа стала третьей для «Уорриорз» без участия американца.

Отметим, в другом матче игрового дня, который проходил на арене «Файсерв-форум» в Милуоки (США), «Кливленд Кавальерс» победил «Милуоки Бакс» в гостях со счётом 114:113. Для «Милуоки» это пятое поражение подряд в регулярном чемпионате НБА.

В составе «Кавальерс» наибольшей результативностью отметились защитник Донован Митчелл, набравший 30 очков, и центровой Джарретт Аллен, у которого дабл-дабл: 15 очков и 12 подборов. За «Милуоки» высокой результативностью отличились два игрока: разыгрывающий Дэмьен Лиллард (41 очко) и лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, остановившийся в одной передаче от трипл-дабла — 34 очка, 16 подборов и девять ассистов.

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