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Хьюстон — Голден Стэйт 121:127 ОТ / Милуоки — Кливленд — 113:114, результат матча 3 ноября 2024, регулярный чемпионат НБА

«Голден Стэйт» без Карри победил «Хьюстон», «Милуоки» потерпел пятое поражение кряду в НБА
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В ночь со 2 на 3 ноября проходил матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Тойота-центр» в Хбюстоне между собой сыграли «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в матче одержали гости площадки в овертайме со счётом 127:121.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
121 : 127
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Исон - 27, Смит II - 21, Томпсон - 18, Шенгюн - 14, Ванвлит - 11, Грин - 7, Брукс - 7, Холидей - 6, Уитмор - 4, Ландейл - 3, Шеппард - 3, Тэйт, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 27, Куминга - 23, Уиггинс - 15, Грин - 14, Подзиемски - 12, Андерсон - 9, Муди - 9, Луни - 7, Джексон-Дэвис - 6, Пэйтон II - 3, Уотерс III - 2, Сантос, Спенсер

В составе победителей наибольшей результативностью отличился багамский защитник Бадди Хилд, набравший 27 очков. Столько же очков заработал лучший игрок «Хьюстона» форвард Тари Исон.

Известный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри участия в матче не принимал из-за повреждения лодыжки. Эта победа стала третьей для «Уорриорз» без участия американца.

Отметим, в другом матче игрового дня, который проходил на арене «Файсерв-форум» в Милуоки (США), «Кливленд Кавальерс» победил «Милуоки Бакс» в гостях со счётом 114:113. Для «Милуоки» это пятое поражение подряд в регулярном чемпионате НБА.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
113 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Лиллард - 41, Адетокунбо - 34, Принс - 16, Портис - 10, Лопес - 6, Трент-мл. - 3, Джексон - 3, Боучэмп, Роллинз, Роббинс, Грин, Смит, Коннотон, Райт
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Меррилл - 17, Аллен - 15, Мобли - 14, Окоро - 13, Гарлэнд - 11, Уэйд - 8, Джером - 3, Ньянг - 3, Портер, Томпсон, Тор, Travers

В составе «Кавальерс» наибольшей результативностью отметились защитник Донован Митчелл, набравший 30 очков, и центровой Джарретт Аллен, у которого дабл-дабл: 15 очков и 12 подборов. За «Милуоки» высокой результативностью отличились два игрока: разыгрывающий Дэмьен Лиллард (41 очко) и лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, остановившийся в одной передаче от трипл-дабла — 34 очка, 16 подборов и девять ассистов.

Регулярка НБА. Календарь
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