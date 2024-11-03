Видео: победный бросок Митчелла, который помог «Кливленду» одержать седьмую победу подряд

Сегодня, 3 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 114:113 в пользу гостевой команды.

Атакующий защитник и лидер «Кливленда» Донован Митчелл стал автором победного броска со средней дистанции, по итогам которого до конца основного времени оставалось 0,3 секунды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Митчелл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 30 очков (11 из 25 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), четыре передачи и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-8».