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Видео: победный бросок Митчелла, который помог «Кливленду» одержать седьмую победу подряд

Видео: победный бросок Митчелла, который помог «Кливленду» одержать седьмую победу подряд
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Сегодня, 3 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 114:113 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
113 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Лиллард - 41, Адетокунбо - 34, Принс - 16, Портис - 10, Лопес - 6, Трент-мл. - 3, Джексон - 3, Боучэмп, Роллинз, Роббинс, Грин, Смит, Коннотон, Райт
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Меррилл - 17, Аллен - 15, Мобли - 14, Окоро - 13, Гарлэнд - 11, Уэйд - 8, Джером - 3, Ньянг - 3, Портер, Томпсон, Тор, Travers

Атакующий защитник и лидер «Кливленда» Донован Митчелл стал автором победного броска со средней дистанции, по итогам которого до конца основного времени оставалось 0,3 секунды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Митчелл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 30 очков (11 из 25 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), четыре передачи и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-8».

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