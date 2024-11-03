Инсайдер рассказал, как Эмбиид физически воздействовал на журналиста из-за его публикации

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети рассказал о недавнем конфликте центрового и лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида с одним из журналистов.

«После сегодняшнего матча [с «Мемфисом»] Джоэл Эмбиид вступил в конфликт с журналистом. Эмбиид выразил недовольство по поводу недавней статьи, в которой упоминались его покойный брат и сын, и в какой-то момент толкнул журналиста. До драки дело не дошло», — написал Чарания.

Отметим, что в этом сезоне НБА Эмбиид пока не сыграл ни одного матча. В прошлом сезоне центровой принял участие в 46 матчах, в которых в среднем набирал 34,2 очка, совершал 11,1 подбора и отдавал 5,6 передачи.