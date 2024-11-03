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Денвер Наггетс — Юта Джаз, результат матча 3 ноября 2024, счёт 129:103, регулярный чемпионат НБА

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» нанести «Юте» шестое поражение подряд в НБА
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В ночь со 2 на 3 ноября проходил матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере между собой сыграли «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз». Уверенную победу в матче одержали хозяева площадки со счётом 129:103.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 103
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 20, Строутер - 19, Браун - 17, Гордон - 12, Уотсон - 8, Тайсон - 7, Джордан - 6, Ннаджи - 6, Уэстбрук - 5, Александер - 2, Шарич, Джонс, Пикетт
Юта Джаз: Кесслер - 18, Джузэнг - 17, Джордж - 16, Коллинс - 15, Секстон - 10, Сенсабо - 10, Михайлюк - 6, Юбэнкс - 5, Уильямс - 4, Филиповски - 2, Миллз, Чьебв

В составе победителей наибольшей результативностью отметился сербский форвард Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл: 27 очков, 16 подборов и девять передач. Его партнёр по команде американский лёгкий форвард Майкл Портер набрал 20 очков.

В составе гостей дабл-дабл оформил американский центровой Уокер Кесслер. На его счету 18 очков и 14 подборов. Отметим, для «Юты» это поражение стало шестым подряд на старте сезона.

Следующий матч «Денвер» проведёт дома с командой «Торонто Рэпторс». «Юта» продолжит выездную серию и встретится с «Чикаго Буллз». Оба матча состоятся 5 ноября.

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