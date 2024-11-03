Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» нанести «Юте» шестое поражение подряд в НБА

В ночь со 2 на 3 ноября проходил матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере между собой сыграли «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз». Уверенную победу в матче одержали хозяева площадки со счётом 129:103.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился сербский форвард Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл: 27 очков, 16 подборов и девять передач. Его партнёр по команде американский лёгкий форвард Майкл Портер набрал 20 очков.

В составе гостей дабл-дабл оформил американский центровой Уокер Кесслер. На его счету 18 очков и 14 подборов. Отметим, для «Юты» это поражение стало шестым подряд на старте сезона.

Следующий матч «Денвер» проведёт дома с командой «Торонто Рэпторс». «Юта» продолжит выездную серию и встретится с «Чикаго Буллз». Оба матча состоятся 5 ноября.

Крупнейший разгром в истории НБА: