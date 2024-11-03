Все результаты игрового дня НБА 3 ноября
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В ночь со 2 на 3 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 3 ноября:
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 92:105.
- «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» — 129:103.
- «Финикс Санз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 103:97.
- «Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» — 98:118.
- «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 121:127 ОТ.
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 113:103.
- «Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 113:114.
- «Торонто Рэпторс» — «Сакраменто Кингз» — 131:128 ОТ.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 107:124.
- «Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс» — 103:113.
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
92 : 105
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 24, Харден - 12, Данн - 11, Мэнн - 11, Зубац - 9, Портер - 7, Коффи - 4, Джонс - 4, Батюм - 4, Хиланд - 3, Джонс - 2, Миллер - 1, Браун
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Дорт - 16, Уильямс - 15, Джо - 12, Уиггинс - 12, Холмгрен - 10, Уоллес - 7, Карузо - 5, Дженг - 3, Джонс, Leons, Митчелл
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
103 : 97
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Финикс Санз: Букер - 28, Дюрант - 21, Аллен - 18, Бил - 15, Джонс - 15, О'Нил - 3, Нуркич - 3, Данн, Окоги, Игодаро, Ли, Бол, Пламли, Моррис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 20, Грант - 20, Авдия - 13, Бэнтон - 12, Эйтон - 10, Хендерсон - 7, Камара - 7, Клингэн - 3, Мюррэй - 3, Рупер - 2, Тибулл, Шарп, Рит, Уокер, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 103
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 20, Строутер - 19, Браун - 17, Гордон - 12, Уотсон - 8, Тайсон - 7, Джордан - 6, Ннаджи - 6, Уэстбрук - 5, Александер - 2, Шарич, Джонс, Пикетт
Юта Джаз: Кесслер - 18, Джузэнг - 17, Джордж - 16, Коллинс - 15, Секстон - 10, Сенсабо - 10, Михайлюк - 6, Юбэнкс - 5, Уильямс - 4, Филиповски - 2, Миллз, Чьебв
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
98 : 118
Майами Хит
Майами
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 22, Пул - 21, Сарр - 17, Дэвис - 9, Болдуин Мл. - 6, Джордж - 6, Батлер - 5, Каррингтон - 4, Валанчюнас - 4, Кисперт - 4, Гилл, Холмс, Багли III
Майами Хит: Адебайо - 32, Батлер - 18, Хироу - 15, Бёркс - 15, Розир - 12, Жакез-мл. - 8, Ларссон - 7, Брайант - 4, Йович - 3, Уэр - 2, Смит - 2, Ричардсон, Хайсмит, Лав, Робинсон
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
113 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Лиллард - 41, Адетокунбо - 34, Принс - 16, Портис - 10, Лопес - 6, Трент-мл. - 3, Джексон - 3, Боучэмп, Роллинз, Роббинс, Грин, Смит, Коннотон, Райт
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Меррилл - 17, Аллен - 15, Мобли - 14, Окоро - 13, Гарлэнд - 11, Уэйд - 8, Джером - 3, Ньянг - 3, Портер, Томпсон, Тор, Travers
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 25, Сохан - 19, Вембаньяма - 17, Пол - 15, Барнс - 14, Коллинс - 7, Шампани - 7, Брэнэм - 6, Касл - 3, Уэсли, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 21, Рэндл - 21, Дивинченцо - 14, Рид - 11, Гобер - 10, Макдэниелс - 7, Александер-Уолкер - 6, Конли - 5, Майнотт - 4, Дозьер - 4, Шеннон, Никс, Диллингэм, Инглс, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
121 : 127
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Исон - 27, Смит II - 21, Томпсон - 18, Шенгюн - 14, Ванвлит - 11, Грин - 7, Брукс - 7, Холидей - 6, Уитмор - 4, Ландейл - 3, Шеппард - 3, Тэйт, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 27, Куминга - 23, Уиггинс - 15, Грин - 14, Подзиемски - 12, Андерсон - 9, Муди - 9, Луни - 7, Джексон-Дэвис - 6, Пэйтон II - 3, Уотерс III - 2, Сантос, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 124
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Филадельфия Сиксерс: Макси - 23, Маккейн - 19, Убре - 14, Лоури - 10, Гордон - 10, Мартин - 9, Ябуселе - 9, Мартин - 4, Драммонд - 4, Джексон - 3, Бона - 2, Даутин, Каунсил
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 27, Хафф - 20, Морант - 18, Уэллс - 15, Пиппен Мл. - 12, Альдама - 10, Иди - 10, Ларэвиа - 8, Кларк - 4, Каслтон, Кавамура, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
131 : 128
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Торонто Рэпторс: Барретт - 31, Буше - 24, Дик - 22, Агбаджи - 22, Пёлтль - 13, Баттл - 9, Могбо - 6, Митчелл - 4, Картон, Уолтер, Темпл, Шид, Фернанду
Сакраменто Кингз: Дерозан - 33, Фокс - 24, Монк - 21, Сабонис - 17, Мюррэй - 16, Эллис - 8, Лайлз - 5, Макдермотт - 4, Маклафлин, Джонс, Джонс, Лень
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
103 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 36, Миллер - 16, Грин - 12, Мартин - 11, Манн - 10, Бриджес - 6, Уильямс - 5, Смит - 4, Гибсон - 2, Диабате - 1, Мицич, Симпсон, Роден, Салон
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Притчард - 22, Корнет - 19, Уайт - 18, Холидэй - 13, Хозер - 8, Кета - 4, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хорфорд, Спрингер, Шейерман
Крупнейший разгром в истории НБА:
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