В ночь со 2 на 3 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 3 ноября:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 92:105.

«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» — 129:103.

«Финикс Санз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 103:97.

«Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» — 98:118.

«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 121:127 ОТ.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 113:103.

«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 113:114.

«Торонто Рэпторс» — «Сакраменто Кингз» — 131:128 ОТ.

«Филадельфия Сиксерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 107:124.

«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс» — 103:113.

Крупнейший разгром в истории НБА: