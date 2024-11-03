Обнародован предполагаемый текст, из-за которого Джоэл Эмбиид набросился на журналиста

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид оказался в центре расследования Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за инцидента с физическим воздействием на журналиста. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания в социальной сети.

В частности, ранее сообщалось, что Эмбиид был недоволен статьями Маркуса Хейса, в которых упоминались его родственники. Предлагаем ознакомиться с отрывком статьи, который, возможно, стал причиной конфликта между Джоэлом и журналистом.

«Джоэл Эмбиид часто упоминает рождение своего сына Артура как важный момент в своей баскетбольной карьере. Он говорит, что стремится стать великим, чтобы оставить наследие для своего сына, названного в честь младшего брата, который трагически погиб в автокатастрофе, когда Эмбиид только начинал свою карьеру в «Сиксерс».

Отрывок со статьи журналиста на сайте The Philadelphia Inquirer Фото: Скриншот

Однако, чтобы достичь величия в своей профессии, необходимо регулярно выходить на площадку. Эмбиид, к сожалению, часто сталкивается с проблемами в этом плане. Сейчас, в своём 11-м сезоне, он продолжает бороться с физической формой. Из-за этого его дебют в новом сезоне откладывается, и он не сможет сыграть в стартовом матче в среду и в следующих двух играх», — сказано в статье журналиста, опубликованной в The Philadelphia Inquirer 30 октября.