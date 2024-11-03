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«Придётся смириться». Стало известно, что Эмбиид сказал журналисту, на которого он напал

«Придётся смириться». Стало известно, что Эмбиид сказал журналисту, на которого он напал
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Североамериканский журналист и обозреватель NBC Sports Philadelphia Джош Кларк процитировал центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который резко высказался в адрес журналиста The Philadelphia Inquirer Маркуса Хейса.

«В следующий раз, когда ты снова упомянешь моего покойного брата и моего сына, ты увидишь, что я с тобой сделаю, и мне придётся смириться с последствиями этого», — приводит слова Эмбиида Кларк.

Отметим, что Национальная баскетбольная ассоциации (НБА) проведёт расследование по поводу того, что 30-летний баскетболист впоследствии физически воздействовал на журналиста.

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Фанаты клуба МЛБ спели оскорбительную кричалку в адрес Эмбиида:

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