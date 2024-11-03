Дэмьен Лиллард повторил уникальное достижение Томпсона и Карри по трёхочковым

Разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 113:114.

Лиллард, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 41 очко (13 из 24 с игры, где 10 из 15 — трёхочковые), девять результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, Лиллард стать третьим игроком в истории лиги после Стефена Карри и Клэя Томпсона, кому более пяти раз удавалось в играх реализовать как минимум 10 трёхочковых бросков.