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Дэмьен Лиллард повторил уникальное достижение Томпсона и Карри по трёхочковым

Дэмьен Лиллард повторил уникальное достижение Томпсона и Карри по трёхочковым
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Разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 113:114.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
113 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Лиллард - 41, Адетокунбо - 34, Принс - 16, Портис - 10, Лопес - 6, Трент-мл. - 3, Джексон - 3, Боучэмп, Роллинз, Роббинс, Грин, Смит, Коннотон, Райт
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Меррилл - 17, Аллен - 15, Мобли - 14, Окоро - 13, Гарлэнд - 11, Уэйд - 8, Джером - 3, Ньянг - 3, Портер, Томпсон, Тор, Travers

Лиллард, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 41 очко (13 из 24 с игры, где 10 из 15 — трёхочковые), девять результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, Лиллард стать третьим игроком в истории лиги после Стефена Карри и Клэя Томпсона, кому более пяти раз удавалось в играх реализовать как минимум 10 трёхочковых бросков.

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