НБА возобновила расследование в отношении центрового «Лейкерс» из-за инцидента в 2021 году

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) возобновило расследование в отношении центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексона Хэйса по поводу домашнего насилия в 2021 году. Причиной нового расследования стал опубликованный видеоролик с домашних камер Хэйса.

На кадрах можно наблюдать и слышать громкую ссору Хэйса, который в 2021-м выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс», и его возлюбленной Софии Джаморы. На записи видно, как Хэйс вытаскивал Джамору из дверного проёма, в то время как она кричала: «Стой. Отпусти меня!» Хэйс ответил: «Что с тобой, чёрт возьми, не так?» На протяжении всего ролика Хэйса пытался успокоить его друг, значительно уступающий по габаритам. Также в записи присутствуют разговоры о вызове полиции, а в концовке Джексон начнёт громить вещи в комнате.

«В результате появления новых сообщений в СМИ и видео, опубликованном сегодня утром, мы возобновляем наше расследование», — заявил ESPN представитель НБА Майк Басс.

Хэйс был арестован 28 июля 2021 года в Лос-Анджелесе по обвинению в домашнем насилии. Баскетболист отказался надеть наручники и оказал сопротивление прибывшим полицейским, ударив офицера о стену. Полиция сообщила, что офицер получил травму локтя и ему потребовалась медицинская помощь. По итогу Хэйс был приговорен к трём годам лишения свободы условно, 450 часам общественных работ и 12 месяцам еженедельных курсов по борьбе с домашним насилием за драку с офицером полиции.