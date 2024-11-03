Ламело Болл стал автором достижения, которое не покорялось никому 38 лет

Разыгрывающий и лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 103:113.

Болл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 36 очков (15 из 26 с игры, где 6 из 12 — трёхочковые), шесть результативных передач, столько же персональных замечаний и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-1».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba, Болл стал первым игроком с 1986 года, кто в двух матчах подряд набирал как минимум 30 очков, при этом досрочно завершал встречи из-за перебора персональных замечаний.