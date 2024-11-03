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Ламело Болл стал автором достижения, которое не покорялось никому 38 лет

Ламело Болл стал автором достижения, которое не покорялось никому 38 лет
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Разыгрывающий и лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 103:113.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
103 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 36, Миллер - 16, Грин - 12, Мартин - 11, Манн - 10, Бриджес - 6, Уильямс - 5, Смит - 4, Гибсон - 2, Диабате - 1, Мицич, Симпсон, Роден, Салон
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Притчард - 22, Корнет - 19, Уайт - 18, Холидэй - 13, Хозер - 8, Кета - 4, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хорфорд, Спрингер, Шейерман

Болл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 36 очков (15 из 26 с игры, где 6 из 12 — трёхочковые), шесть результативных передач, столько же персональных замечаний и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-1».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba, Болл стал первым игроком с 1986 года, кто в двух матчах подряд набирал как минимум 30 очков, при этом досрочно завершал встречи из-за перебора персональных замечаний.

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