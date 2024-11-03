Единая лига: расписание матчей 3 ноября

Сегодня, 3 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 3 ноября:

13:00. «Енисей» — «Самара»;

15:00. «Локомотив-Кубань» — «Зенит»;

17:00. МБА-МАИ — «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК Енисей Красноярск Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером Единой лиги остаётся краснодарский «Локомотив-Кубань», на счету которого одно поражение при девяти победах.

В нынешнем сезоне Единой лиги выступают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).