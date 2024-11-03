Единая лига: расписание матчей 3 ноября
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Сегодня, 3 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 3 ноября:
13:00. «Енисей» — «Самара»;
15:00. «Локомотив-Кубань» — «Зенит»;
17:00. МБА-МАИ — «Парма».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером Единой лиги остаётся краснодарский «Локомотив-Кубань», на счету которого одно поражение при девяти победах.
В нынешнем сезоне Единой лиги выступают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
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