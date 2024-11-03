Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: расписание матчей 3 ноября

Единая лига: расписание матчей 3 ноября
Комментарии

Сегодня, 3 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 3 ноября:

13:00. «Енисей» — «Самара»;
15:00. «Локомотив-Кубань» — «Зенит»;
17:00. МБА-МАИ — «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером Единой лиги остаётся краснодарский «Локомотив-Кубань», на счету которого одно поражение при девяти победах.

В нынешнем сезоне Единой лиги выступают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Сейчас читают:
Не легионерами едины. Топ-5 российских баскетболистов на старте нового сезона
Не легионерами едины. Топ-5 российских баскетболистов на старте нового сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android