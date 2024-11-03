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Бывший центровой НБА — о Леброне Джеймсе: едва дохожу до туалета, а он ещё доминирует

Бывший центровой НБА — о Леброне Джеймсе: едва дохожу до туалета, а он ещё доминирует
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39-летний французский бывший игрок, наиболее известный по выступлениям в составе «Чикаго Буллз» и «Нью-Йорк Никс», Жоаким Ноа высказался про четырёхкратного чемпиона НБА и своего одногодки Леброна Джеймса, играющего за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это безумие, я едва могу дойти до туалета, а этот парень всё ещё доминирует. Это говорит о многом», — приводит слова Жоакима Legion Hoops.

Ноа в составе университетской команды «Флорида Гейторс» два раза подряд становился победителем студенческого турнира NCAA. Жоаким был выбран на драфте НБА 2007 года в первом раунде под общим девятым номером командой «Чикаго Буллз».

Примечательно, что два партнёра Ноа и лидера студенческой команды также были выбраны на драфте НБА — 2007 в первой десятке: Эл Хорфорд под третьим номером, Кори Брюер — под седьмым

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