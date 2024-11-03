Джейсон Тейтум принял извинения от Гранта Уильямса после силового приёма

В ночь с 1 на 2 ноября на арене «Спектрум-центр» в Шарлотте во время четвёртой четверти матча между «Шарлотт Хорнетс» и «Бостон Селтикс» тяжёлый форвард «Шарлотт Хорнетс» Грант Уильямс нанёс силовой приём своему бывшему товарищу по команде Джейсону Тейтуму на открытой площадке.

Впоследствии Уильямс был удалён из игры после того, как ему было вынесено решение о грубом нарушении правил за этот удар.

Как сообщает известный инсайдер Гэри Уошберна из Boston Globe, Тейтум и Уильямс пообщались после игры. Уильямс извинился за фол, а Тейтум, несмотря на сильное раздражение во время матча, принял извинения.