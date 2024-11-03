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Джейсон Тейтум принял извинения от Гранта Уильямса после силового приёма

Джейсон Тейтум принял извинения от Гранта Уильямса после силового приёма
Джейсон Тейтум
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В ночь с 1 на 2 ноября на арене «Спектрум-центр» в Шарлотте во время четвёртой четверти матча между «Шарлотт Хорнетс» и «Бостон Селтикс» тяжёлый форвард «Шарлотт Хорнетс» Грант Уильямс нанёс силовой приём своему бывшему товарищу по команде Джейсону Тейтуму на открытой площадке.

Впоследствии Уильямс был удалён из игры после того, как ему было вынесено решение о грубом нарушении правил за этот удар.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
109 : 124
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Манн - 23, Бриджес - 14, Салон - 9, Карри - 8, Мартин - 7, Диабате - 7, Уильямс - 6, Грин - 3, Ричардс - 1, Смит, Мицич, Симпсон, Роден, Гибсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 25, Уайт - 17, Холидэй - 14, Кета - 12, Притчард - 7, Уолш - 6, Хозер - 6, Корнет - 5, Дэвисон, Тиллман, Спрингер, Шейерман

Как сообщает известный инсайдер Гэри Уошберна из Boston Globe, Тейтум и Уильямс пообщались после игры. Уильямс извинился за фол, а Тейтум, несмотря на сильное раздражение во время матча, принял извинения.

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