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Защитник «Зенита» — об игре с «Локомотивом-Кубань»: мы тоже не лыком шиты

Защитник «Зенита» — об игре с «Локомотивом-Кубань»: мы тоже не лыком шиты
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Американский защитник команды «Зенит» Ксавьер Мун высказался о предстоящей встрече петербургского клуба с одним из лидеров Единой лиги ВТБ — «Локомотивом-Кубань».

«Конечно, „Локомотив-Кубань“ — хорошая команда, но мы знаем, что тоже не лыком шиты. В последних двух матчах мы играли лучше, так что для нас ничего не меняется, надо просто выходить на площадку, уделять внимание деталям и стараться одержать победу. Мы способны победить где угодно.

Первая игра с «Локомотивом» стала одним из наших первых поражений. Так что это будет хорошая и важная игра для нас», — приводит слова Муна пресс-служба «Зенита».

Игра между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» пройдёт сегодня в 15:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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