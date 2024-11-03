Защитник «Зенита» — об игре с «Локомотивом-Кубань»: мы тоже не лыком шиты

Американский защитник команды «Зенит» Ксавьер Мун высказался о предстоящей встрече петербургского клуба с одним из лидеров Единой лиги ВТБ — «Локомотивом-Кубань».

«Конечно, „Локомотив-Кубань“ — хорошая команда, но мы знаем, что тоже не лыком шиты. В последних двух матчах мы играли лучше, так что для нас ничего не меняется, надо просто выходить на площадку, уделять внимание деталям и стараться одержать победу. Мы способны победить где угодно.

Первая игра с «Локомотивом» стала одним из наших первых поражений. Так что это будет хорошая и важная игра для нас», — приводит слова Муна пресс-служба «Зенита».

Игра между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» пройдёт сегодня в 15:00 мск.