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Нью-Орлеан Пеликанс — Атланта Хоукс: во сколько начало матча НБА 2024/2025, где смотреть трансляцию в России, 4 ноября

«Нью-Орлеан» — «Атланта»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Завтра, 4 ноября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Смути Кинг-центр» между собой сыграют «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Атланта Хоукс». Начало игры запланировано на 3:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что матч можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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