Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 3-4 ноября

Вечером 3 ноября и в ночь на 4 ноября пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс»
«Бруклин»:
Деннис Шрёдер
Кэм Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Бен Симмонс (решится перед матчем)
«Детройт»:
Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Осар Томпсон (болезнь).
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Атланта Хоукс»
«Нью-Орлеан»:
Хосе Альворадо
Джордан Хоукинс (решится перед матчем)
Брэндон Ингрэм
Зайон Уильямсон
Ив Мисси
«Атланта»:
Трей Янг
Дайсон Дэниэлс (решится перед матчем)
Закари Рисашер
Джейден Джонсон
Клинт Капела
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Богдан Богданович (задняя поверхность бедра), Деандре Хантер (колено), Херберт Джонс (плечо), Си Джей Макколлум (бедро), Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра), Деджонте Мюррей (рука).
«Даллас Маверикс» — «Орландо Мэджик»
«Даллас»:
Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дэниэл Гэффорд
«Орландо»:
Джейлен Саггс
Энтони Блэк
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Уэнделл Картер (решится перед матчем)
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Паоло Банкеро (мышцы живота), Данте Экзам (запястье), Макси Клебер (задняя поверхность бедра).