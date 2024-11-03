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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 3-4 ноября

Вечером 3 ноября и в ночь на 4 ноября пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Детройт Пистонс Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер

Кэм Томас

Кэмерон Джонсон

Дориан Финни-Смит

Бен Симмонс (решится перед матчем)

«Детройт»:

Кейд Каннингем

Джейден Айви

Тим Хардуэй-младший

Тобиас Харрис

Джейлен Дюрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Осар Томпсон (болезнь).

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Атланта Хоукс»

«Нью-Орлеан»:

Хосе Альворадо

Джордан Хоукинс (решится перед матчем)

Брэндон Ингрэм

Зайон Уильямсон

Ив Мисси

«Атланта»:

Трей Янг

Дайсон Дэниэлс (решится перед матчем)

Закари Рисашер

Джейден Джонсон

Клинт Капела

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Богдан Богданович (задняя поверхность бедра), Деандре Хантер (колено), Херберт Джонс (плечо), Си Джей Макколлум (бедро), Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра), Деджонте Мюррей (рука).

«Даллас Маверикс» — «Орландо Мэджик»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 04 ноября 2024, понедельник. 03:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

«Даллас»:

Лука Дончич

Кайри Ирвинг

Клэй Томпсон

Пи Джей Вашингтон

Дэниэл Гэффорд

«Орландо»:

Джейлен Саггс

Энтони Блэк

Кентавиус Колдуэлл-Поуп

Франц Вагнер

Уэнделл Картер (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Паоло Банкеро (мышцы живота), Данте Экзам (запястье), Макси Клебер (задняя поверхность бедра).