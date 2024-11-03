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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 3-4 ноября

Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 3-4 ноября
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Вечером 3 ноября и в ночь на 4 ноября пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс»

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер
Кэм Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Бен Симмонс (решится перед матчем)

«Детройт»:

Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Осар Томпсон (болезнь).

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Атланта Хоукс»

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нью-Орлеан»:

Хосе Альворадо
Джордан Хоукинс (решится перед матчем)
Брэндон Ингрэм
Зайон Уильямсон
Ив Мисси

«Атланта»:

Трей Янг
Дайсон Дэниэлс (решится перед матчем)
Закари Рисашер
Джейден Джонсон
Клинт Капела

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Богдан Богданович (задняя поверхность бедра), Деандре Хантер (колено), Херберт Джонс (плечо), Си Джей Макколлум (бедро), Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра), Деджонте Мюррей (рука).

«Даллас Маверикс» — «Орландо Мэджик»

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Даллас»:

Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дэниэл Гэффорд

«Орландо»:

Джейлен Саггс
Энтони Блэк
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Уэнделл Картер (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Паоло Банкеро (мышцы живота), Данте Экзам (запястье), Макси Клебер (задняя поверхность бедра).

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