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«Они сломают его». Руководитель команды НБА — о Николе Йокиче

«Они сломают его». Руководитель команды НБА — о Николе Йокиче
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Один из неназванных руководителей клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отозвался о сербской звезде и трёхкратном MVP лиги Николе Йокиче из «Денвер Наггетс», заявив, что с такой нагрузкой команда сломает Николу.

«Они смогут стабильно побеждать только в том случае, если Джамал Маррей действительно станет хорош. Джокер — лучший игрок в мире, но они сломают его, если он продолжит так много играть», — приводит слова неназванного руководителя клуба издание Legion Hoops.

Йокич в сезоне-2024/2025 принял участие во всех шести играх своей команды, проводя в среднем на площадке 37 минут. Его статистика — 29,8 очка, 9,8 передачи и 12,3 подбора за матч.

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