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Болельщик клуба НБА выиграл $ 10 тыс. за один точный бросок

Болельщик клуба НБА выиграл $ 10 тыс. за один точный бросок
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Болельщик команды НБА «Хьюстон Рокетс» выиграл $ 10 тыс. за один точный бросок с центра площадки во время домашнего матча своей любимой команды с «Голден Стэйт Уорриорз» в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В ночь со 2 на 3 ноября на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне «Хьюстон Рокетс» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» в овертайме со счётом 127:121.

В составе «Голден Стэйт Уорриорз» самую эффективную результативность продемонстрировал багамский защитник Бадди Хилд, набравший 27 очков за игру. Таким же результатом отметился и лучший игрок «Хьюстона» форвард Тари Исон.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
121 : 127
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Исон - 27, Смит II - 21, Томпсон - 18, Шенгюн - 14, Ванвлит - 11, Грин - 7, Брукс - 7, Холидей - 6, Уитмор - 4, Ландейл - 3, Шеппард - 3, Тэйт, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 27, Куминга - 23, Уиггинс - 15, Грин - 14, Подзиемски - 12, Андерсон - 9, Муди - 9, Луни - 7, Джексон-Дэвис - 6, Пэйтон II - 3, Уотерс III - 2, Сантос, Спенсер
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