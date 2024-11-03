Болельщик клуба НБА выиграл $ 10 тыс. за один точный бросок

Болельщик команды НБА «Хьюстон Рокетс» выиграл $ 10 тыс. за один точный бросок с центра площадки во время домашнего матча своей любимой команды с «Голден Стэйт Уорриорз» в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В ночь со 2 на 3 ноября на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне «Хьюстон Рокетс» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» в овертайме со счётом 127:121.

В составе «Голден Стэйт Уорриорз» самую эффективную результативность продемонстрировал багамский защитник Бадди Хилд, набравший 27 очков за игру. Таким же результатом отметился и лучший игрок «Хьюстона» форвард Тари Исон.