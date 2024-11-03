Звёзды «Милуоки» Адетокунбо и Лиллард обладают худшим стартом в сезоне за свою карьеру

Чемпион НБА 2021 года греческий игрок Яннис Адетокунбо и звёздный Дэмьен Лиллард после очередной встречи сезона-2024/2025, в которой их клуб «Милуоки Бакс» в напряжённой концовке уступил «Кливленд Кавальерс», обладают худшей серией на старте сезона за всю свою карьеру.

У «Милуоки» одна победу в шести встречах нового сезона НБА. Они одержали единственную победу в дебютной игре с «Филадельфией Сиксерс» и потерпели пять поражений подряд.

В игре с «Кавальерс», которая состоялась в ночь на 3 ноября, Адетокунбо набрал 34 очка, 16 подборов и девять передач. На счету Лилларда 41 очко (10 реализованных трёхочковых бросков), четыре подбора и девять передач.

Средние показатели Янниса в новом сезоне — 31,0 очка, 12,3 подбора, 6,3 передачи. У Лилларда — 26,2 очка, 5,0 подбора, 6,7 передачи и 3,7 трёхочковых попадания за матч.