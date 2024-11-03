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Звёзды «Милуоки» Адетокунбо и Лиллард обладают худшим стартом в сезоне за свою карьеру

Звёзды «Милуоки» Адетокунбо и Лиллард обладают худшим стартом в сезоне за свою карьеру
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Чемпион НБА 2021 года греческий игрок Яннис Адетокунбо и звёздный Дэмьен Лиллард после очередной встречи сезона-2024/2025, в которой их клуб «Милуоки Бакс» в напряжённой концовке уступил «Кливленд Кавальерс», обладают худшей серией на старте сезона за всю свою карьеру.

У «Милуоки» одна победу в шести встречах нового сезона НБА. Они одержали единственную победу в дебютной игре с «Филадельфией Сиксерс» и потерпели пять поражений подряд.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
113 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Лиллард - 41, Адетокунбо - 34, Принс - 16, Портис - 10, Лопес - 6, Трент-мл. - 3, Джексон - 3, Боучэмп, Роллинз, Роббинс, Грин, Смит, Коннотон, Райт
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Меррилл - 17, Аллен - 15, Мобли - 14, Окоро - 13, Гарлэнд - 11, Уэйд - 8, Джером - 3, Ньянг - 3, Портер, Томпсон, Тор, Travers

В игре с «Кавальерс», которая состоялась в ночь на 3 ноября, Адетокунбо набрал 34 очка, 16 подборов и девять передач. На счету Лилларда 41 очко (10 реализованных трёхочковых бросков), четыре подбора и девять передач.

Средние показатели Янниса в новом сезоне — 31,0 очка, 12,3 подбора, 6,3 передачи. У Лилларда — 26,2 очка, 5,0 подбора, 6,7 передачи и 3,7 трёхочковых попадания за матч.

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