Баскетболист «Локомотива-Кубань» высказался про вторую подряд игру недели в Единой лиге

Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк в преддверии игры с петербургским «Зенитом» высказался о предстоящем матче.

«Две игры подряд провести в статусе „матч недели“ может быть тяжело, только если вдруг у нас долгий перелёт или что-то подобное. А тут мы целую неделю готовились дома, восстановились, отдохнули, разобрали соперника. Подходим к матчу в полной готовности.

«Зенит» играет в позиционный баскетбол с уклоном в атаку. У них хорошая, мощная передняя линия. Играть против таких соперников – опытных, больших – очень интересно и захватывающе. Это для меня вызов. Можно сказать, добавляет мотивации», — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.