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Баскетболист «Локомотива-Кубань» высказался про вторую подряд игру недели в Единой лиге

Баскетболист «Локомотива-Кубань» высказался про вторую подряд игру недели в Единой лиге
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Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк в преддверии игры с петербургским «Зенитом» высказался о предстоящем матче.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Две игры подряд провести в статусе „матч недели“ может быть тяжело, только если вдруг у нас долгий перелёт или что-то подобное. А тут мы целую неделю готовились дома, восстановились, отдохнули, разобрали соперника. Подходим к матчу в полной готовности.

«Зенит» играет в позиционный баскетбол с уклоном в атаку. У них хорошая, мощная передняя линия. Играть против таких соперников – опытных, больших – очень интересно и захватывающе. Это для меня вызов. Можно сказать, добавляет мотивации», — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.

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