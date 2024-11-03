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«Енисей» на своей площадке уступил «Самаре» в рамках Единой лиги

«Енисей» на своей площадке уступил «Самаре» в рамках Единой лиги
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В Красноярске на арене «Север» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Енисей» и «Самара». Встреча закончилась со счётом 73:58 (20:12, 15:17, 16:23, 22:6) в пользу гостей площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
58 : 73
Самара
Самарская область
Енисей: Герасимов - 14, Балашов - 12, Степанович - 10, Шлегель - 7, Ведищев - 5, Сандерс - 4, Сонько - 2, Долинин - 2, Одиноков - 2, Перевалов, Загретдинов, Близнюк
Самара: Пынько - 11, Карданахишвили - 11, Адамс - 10, Голдырев - 9, Гудумак - 8, Харрелл - 7, Попов - 7, Далтон - 5, Брукс - 3, Сопин - 2, Амосов, Чикарев

Лучшую результативность в составе победителей показал атакующий защитник Иван Пынько. На его счету 11 очков, а также два подбора и две передачи, ровно столько же очков набрал и Антон Карданахишвили. В составе «Енисея» самым результативным игроком стал разыгрывающий Тимофей Герасимов. Он набрал 14 очков, а также сделал два подбора.

В следующем туре «Енисей» сыграет 7 ноября в Санкт-Петербурге с «Зенитом». «Самара» 7 ноября примет дома саратовский «Автодор».

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