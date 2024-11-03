«Енисей» на своей площадке уступил «Самаре» в рамках Единой лиги

В Красноярске на арене «Север» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Енисей» и «Самара». Встреча закончилась со счётом 73:58 (20:12, 15:17, 16:23, 22:6) в пользу гостей площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал атакующий защитник Иван Пынько. На его счету 11 очков, а также два подбора и две передачи, ровно столько же очков набрал и Антон Карданахишвили. В составе «Енисея» самым результативным игроком стал разыгрывающий Тимофей Герасимов. Он набрал 14 очков, а также сделал два подбора.

В следующем туре «Енисей» сыграет 7 ноября в Санкт-Петербурге с «Зенитом». «Самара» 7 ноября примет дома саратовский «Автодор».