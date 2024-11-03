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Инсайдер — о поведении Эмбиида: помнить сезон «Сиксерс» будут по неправильным причинам

Инсайдер — о поведении Эмбиида: помнить сезон «Сиксерс» будут по неправильным причинам
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Известный американский инсайдер Кейт Помпи заявил, что люди будут помнить сезон-2024/2025 клуба «Филадельфия Сиксерс» совершенно по неправильным причинам из-за поведения главной звезды команды Джоэла Эмбиида.

«О боже, люди будут помнить сезон «Сиксерс» по совершенно неправильным причинам. Команда только что упала до серии 1-4, а Джоэл Эмбиид напал на репортёра в раздевалке», — написал Помпи в социальной сети Х (ранее Twitter).

Позже Помпи ответил одному из поклонников, уточнив, что Эмбиид всё-таки ударил журналиста.

«Сиксерс» минувшей ночью уступили клубу «Мемфис Гриззлиз» со счётом 107:124. Эмбиид в новом сезоне ни разу не вышел на паркет.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 124
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Филадельфия Сиксерс: Макси - 23, Маккейн - 19, Убре - 14, Лоури - 10, Гордон - 10, Мартин - 9, Ябуселе - 9, Мартин - 4, Драммонд - 4, Джексон - 3, Бона - 2, Даутин, Каунсил
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 27, Хафф - 20, Морант - 18, Уэллс - 15, Пиппен Мл. - 12, Альдама - 10, Иди - 10, Ларэвиа - 8, Кларк - 4, Каслтон, Кавамура, Кончар
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