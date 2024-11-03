Инсайдер — о поведении Эмбиида: помнить сезон «Сиксерс» будут по неправильным причинам

Известный американский инсайдер Кейт Помпи заявил, что люди будут помнить сезон-2024/2025 клуба «Филадельфия Сиксерс» совершенно по неправильным причинам из-за поведения главной звезды команды Джоэла Эмбиида.

«О боже, люди будут помнить сезон «Сиксерс» по совершенно неправильным причинам. Команда только что упала до серии 1-4, а Джоэл Эмбиид напал на репортёра в раздевалке», — написал Помпи в социальной сети Х (ранее Twitter).

Позже Помпи ответил одному из поклонников, уточнив, что Эмбиид всё-таки ударил журналиста.

«Сиксерс» минувшей ночью уступили клубу «Мемфис Гриззлиз» со счётом 107:124. Эмбиид в новом сезоне ни разу не вышел на паркет.