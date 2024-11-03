Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от «Самары»

Главный тренер красноярского баскетбольного клуба «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение своей команды от БК «Самара» в рамках Единой лиги.

«Поздравляю команду «Самара» с победой. На протяжении 40 минут они демонстрировали хорошую агрессивную защиту и заслужили эту победу. Сегодня в первой четверти некоторые наши лидеры не проснулись, и нам пришлось искать пятёрку, которая будет хорошо функционировать и защищаться. Во второй и третьей четверти мы выглядели хорошо, у нас шла игра в нападении. Но в четвёртой четверти мы пробовали двигать мяч, пробовали трёхочковые, но допускали много ошибок. Нам не хватает в состав пяти-шести игроков, которые смогут играть с должным настроем все 40 минут, в конце некоторым из наших игроков не хватило сил», — приводит слова Арсича пресс-служба БК «Енисей».