Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от «Самары»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от «Самары»
Йовица Арсич
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер красноярского баскетбольного клуба «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение своей команды от БК «Самара» в рамках Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
58 : 73
Самара
Самарская область
Енисей: Герасимов - 14, Балашов - 12, Степанович - 10, Шлегель - 7, Ведищев - 5, Сандерс - 4, Сонько - 2, Долинин - 2, Одиноков - 2, Перевалов, Загретдинов, Близнюк
Самара: Пынько - 11, Карданахишвили - 11, Адамс - 10, Голдырев - 9, Гудумак - 8, Харрелл - 7, Попов - 7, Далтон - 5, Брукс - 3, Сопин - 2, Амосов, Чикарев

«Поздравляю команду «Самара» с победой. На протяжении 40 минут они демонстрировали хорошую агрессивную защиту и заслужили эту победу. Сегодня в первой четверти некоторые наши лидеры не проснулись, и нам пришлось искать пятёрку, которая будет хорошо функционировать и защищаться. Во второй и третьей четверти мы выглядели хорошо, у нас шла игра в нападении. Но в четвёртой четверти мы пробовали двигать мяч, пробовали трёхочковые, но допускали много ошибок. Нам не хватает в состав пяти-шести игроков, которые смогут играть с должным настроем все 40 минут, в конце некоторым из наших игроков не хватило сил», — приводит слова Арсича пресс-служба БК «Енисей».

Материалы по теме
«Енисей» на своей площадке уступил «Самаре» в рамках Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android