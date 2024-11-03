Главный тренер БК «Самара» Дражен Анзулович подвёл итоги матча с «Енисеем»

Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Дражен Анзулович прокомментировал победу в выездном матче с красноярским «Енисеем» в рамках Единой лиги.

«Поздравляю нашу команду. Могу сказать, что первые 15 минут мы играли хорошо, контролировали всё, что мы хотели показать. Но, добыв преимущество в 13 очков, мы перестали играть. И очень плохо провели третью четверть: не контролировали игру тактически, плохо действовали в нападении. Но нужно отметить: при «-5» мы показали характер. И четвёртую четверть провели так, как хотели играть все сорок минут: со старанием в защите и контролем в нападении. Это была очень важная для нас игра. И это очень важная победа», — приводит слова Анзуловича пресс-служба БК «Самара».

Встреча закончилась со счётом 73:58 (20:12, 15:17, 16:23, 22:6) в пользу «Самары».