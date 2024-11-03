«Локомотив-Кубань» проиграл «Зениту» в домашнем матче Единой лиги
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В Красноярске на арене «Баскет-Холл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит». Матч завершился со счётом 77:71 (18:15, 20:22, 20:21, 19:13) в пользу гостей площадки.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
71 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Елатонцев - 16, Уэйли - 11, Джонсон - 8, Кливленд - 6, Мартюк - 5, Темиров - 4, Квитковских - 3, Емченко - 2, Ведищев, Узинский, Ищенко
Зенит: Фрейзер - 15, Мун - 15, Пойтресс - 13, Бэйкон - 11, Спеллмен - 7, Хантер - 7, Щербенев - 3, Карасёв - 2, Жбанов - 2, Воронцевич - 2, Захаров, Вольхин
Лучшую результативность в составе победителей показали Ксавьер Мун и Трент Фрейзер. На их счету по 15 очков, а также четыре подбора у Ксавьера и два у Фрейзера. В составе «Локомотива-Кубань» самыми результативными игроками стали Кирилл Елатонцев и Патрик Миллер. Они набрали по 16 очков, а также сделали по одному подбору.
В следующем туре «Локомотив-Кубань» примет на своей площадке 6 ноября «Парму». «Зенит» 7 ноября сыграет дома с «Енисеем».
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