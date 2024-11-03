«Локомотив-Кубань» проиграл «Зениту» в домашнем матче Единой лиги

В Красноярске на арене «Баскет-Холл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит». Матч завершился со счётом 77:71 (18:15, 20:22, 20:21, 19:13) в пользу гостей площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показали Ксавьер Мун и Трент Фрейзер. На их счету по 15 очков, а также четыре подбора у Ксавьера и два у Фрейзера. В составе «Локомотива-Кубань» самыми результативными игроками стали Кирилл Елатонцев и Патрик Миллер. Они набрали по 16 очков, а также сделали по одному подбору.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» примет на своей площадке 6 ноября «Парму». «Зенит» 7 ноября сыграет дома с «Енисеем».