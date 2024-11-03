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Американский комик: не назову игрока, но есть мнение, что Леброн — самый фальшивый

Американский комик: не назову игрока, но есть мнение, что Леброн — самый фальшивый
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54-летний американский комик и киноактёр Майкл Рапапорт рассказал о критических и грубых словах неназванного игрока НБА в адрес четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.

«Я никогда не скажу кто, но один игрок НБА однажды сказал такое, что мои волосы на затылке встали дыбом после услышанного. Он заявил: «Леброн самый фальшивый игрок в лиге… Он самый фальшивый ублюдок в лиге». Когда он это заявил, у него возникло ощущение, что ему нужно попытаться выбросить это из головы, и это всё, что я собираюсь сказать.

Его поведение на публике и его личность — это не то, что вы видите за закрытыми дверьми», — приводит слова Рапапорта издание Sportskeeda.

Ранее бывший игрок НБА Жоаким Ноа лестно оценил уровень игры Леброна в новом сезоне.

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