Адам Сильвер: мы рассматриваем возможность изменения формата Матча звёзд НБА

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что руководство лиги рассматривает возможность изменения формата проведения Матча звёзд НБА.

«Мы рассматриваем другие форматы [проведения Матча звёзд НБА]. Нет сомнений, что игроки также были разочарованы прошлогодней игрой. Мы все хотим лучше справляться с задачей, обеспечивая соревновательность и развлечение для наших болельщиков», — приводит слова Сильвера издание Boston Globe.

Сильвер добавил, что лига рассматривает возможность сделать Матч звёзд «в нетрадиционном игровом формате», но воздержался от комментариев относительно того, что это может означать.

Сильвер также отметил, что никто не ожидает, что Матч звёзд НБА будет иметь интенсивность типа плей-офф. Он сказал, что руководители лиги Байрон Спруэлл, Джо Думарс и Эван Уош сформировали комитет для переговоров с представителями команд и ассоциацией игроков, чтобы попытаться найти решение проблемы.